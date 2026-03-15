「オープン戦、巨人８−１日本ハム」（１５日、東京ドーム）日本ハムは大敗し、オープン戦の連勝が５で止まった。開幕４戦目の先発が内定している有原が六回途中６安打５失点。２本塁打を浴び、変化球の精度に課題が残った。進藤がオープン戦１号の左越えソロを放ち、開幕１軍へアピールした。