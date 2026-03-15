モデルで、レースクイーン、ラウンドガールとしても活動する桐生もえこ（31）が15日、自身のインスタグラムを更新。黒の超ミニワンピ姿を披露した。「3月29日は桜撮影会＋個撮やります夜の部は桜とイルミネーションと会いにきてー」とつづり、黒の超ミニワンピ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「超可愛いです」「もえちゃんキレイスタイルいい」などの声が寄せられている。桐生は、2019年にレース