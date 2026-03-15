甲子園で守備練習する沖縄尚学ナイン19日に開幕する第98回選抜高校野球大会の出場校による甲子園練習が15日に行われ、昨夏日本一に輝いた沖縄尚学、昨秋の関東大会覇者の山梨学院、明治神宮大会準優勝の神戸国際大付（兵庫）などが汗を流した。14日からの2日間で全32校が聖地で練習した。夏春連覇の期待が懸かる沖縄尚学は守備を中心に練習し、投手陣は入念にマウンドの感触を確かめた。比嘉公也監督は「まずは初戦突破しか考