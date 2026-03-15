お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが15日、自身のXを更新。ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』の“裏事情”についてつづった。【写真】2ショットで結婚を報告した坂井良多＆早乙女ゆみのさん良ちゃんは「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！」と投稿。「松ちゃんケチなはずなのに！」とユーモアを交えてつづった。続けて「あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ち