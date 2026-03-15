◇オープン戦オリックス―ヤクルト（2026年3月15日神宮）オリックス・紅林弘太郎内野手が、左足首の違和感のため先発を予定していたヤクルト戦の出場を取りやめた。この日の試合前の守備練習中に違和感を覚えた。重症には至ってないようで、岸田監督は「全然大事を取ってやめただけで、多分大丈夫です。本人は行く気でしたけど、無理させないでやめときました」と説明。病院に行く予定もないという。紅林本人もヤクル