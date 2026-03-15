【マイアミ共同】世界野球ソフトボール連盟（WBSC）は14日（日本時間15日）、ベネズエラが2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得したと発表した。ベネズエラは五輪の野球初出場となる。五輪予選を兼ねるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で準決勝に進出。開催国となる米国を除く米州の上位2チームという条件を、すでに4強入りを決めていたドミニカ共和国とともに満たした。ロス五輪の野球は6チームが出場。日本は27年