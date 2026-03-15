「オープン戦、巨人−日本ハム」（１５日、東京ドーム）日本ハムの先発・有原が六回途中６安打５失点。２本塁打を浴びるなど、課題が残った。三回に平山の適時三塁打で先制を許すと、四回にも平山の左中間へのソロで追加点を献上。五回には増田に左越え２ランを浴びた。「立ち上がりはいい感じで入れたけど、イニングが進むにつれて失投が多くなっていった印象。ホームランは２球はどちらともそういうボールだった。ああいう