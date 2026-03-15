ある夜、思いがけず出会った小さな子猫。車の下に身を隠したその子を、見過ごすことはできませんでした。愛犬を亡くしてから3年、「次はきっと保護の子を」と心に決めていたXユーザー・千晶さん（@hershey021118）にとって、それは運命的な巡り合わせだったのです。保護猫の「しらす」くんと紡いだ日々とはーー【写真】え、同じ猫？ 白い子猫が“シャム柄”に激変車通りの多い道で出会った子猫夜のウォーキング中、通りかかった駐