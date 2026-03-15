空力性能を突き詰めた「究極のレクサス」レクサスが放つバーチャルレーシングカー「LF-LC GT“Vision Gran Turismo”（ビジョン グランツーリスモ）」は、2012年に発表されたコンセプトカー「LF-LC」をベースに開発された究極のマシンです。人気レースゲーム「グランツーリスモ」シリーズとのコラボレーションにより誕生し、本格的なレース仕様へと磨き上げられました。【画像】超カッコいい！ これがレクサスの「和製スーパー