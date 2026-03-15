結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。あれから時が経ち、義母は御年77歳。いろいろと体の衰えを感じるお年頃のようですが……？第2話骨粗しょう症検査【作者コメント】病院で検査を受けて「モテモテの私でした」と報告してきた義母。どこに行っても楽しむ気持ちを忘れない精神は、ほんと見習う価値ありです。そん