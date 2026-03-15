＜台湾ホンハイレディース最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞タイ、シンガポール、中国、そして台湾と回ったアジアでの4連戦を、古江彩佳はトータル2オーバーの3位で締めくくった。「自分としては悪いショット、パットが特に前半はなかった。上位で終われたことと、難しいコース、状況で4日間戦えたことは良かった」と評価する。〈連続写真〉驚異的な安定感！古江彩佳の秘密