＜台湾ホンハイレディース最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞1988年のツアー制度施行後初となる開幕からの2週連続優勝がかかっていた佐久間朱莉だったが、ツアー通算2勝目を挙げた菅楓華に6打差をつけられるトータル1オーバーにとどまり、2位に終わった。〈連続写真〉ジャンボ直伝バンカー練習法！佐久間朱莉の『3〜4y打ち』大差はついたものの、最後まで女王として力を振り