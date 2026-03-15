代金を支払えないにもかかわらず、新潟県南魚沼市のラブホテルに1人で泊まり、代金を払わず立ち去ったなどとして、南魚沼市に住む無職の50歳の男が詐欺の疑いで逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、南魚沼市余川に住む無職の男(50)です。男は3月3日午前1時30分ごろ、宿泊料金を支払えないにもかかわらず、南魚沼市内のラブホテルに1人でチェックインして、部屋にあった缶コーヒーやスナック菓子などを飲食し