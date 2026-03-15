レスリング女子57キロ級の藤波朱理（日体大）が15日、東京都世田谷区の同大キャンパスで行われた卒業式に出席した。22年4月に体育学部に入学した藤波は、在学中の24年にはパリ五輪の同53キロ級で金メダルを獲得。顕著な成績を残し、学業成績も優秀だったとして、理事長賞も受賞した。卒業生1753人を代表し、あいさつも行った藤波は、「五輪で優勝するという夢をかなえることができたが、その瞬間に強く感じたのは、結果そのも