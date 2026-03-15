お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が、14日放送の読売テレビ「しんごの芽（芽は絵文字）」（土曜後11・30）に出演。あるテレビ番組の企画を“称賛”した。当番組は「未来のヒット番組」を見つけるため、様々なテレビ企画のネタの可能性を探るもの。この日は「抱きしめる」をテーマに「人と人が抱きしめる瞬間を集めた企画」で、香取慎吾は「めちゃくちゃ良かったの」と前回も好評だったと振り返った。結婚