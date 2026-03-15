韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTA（中本悠太／30）が12日、自身のインスタグラムを更新。現在公開中の映画『スペシャルズ』で共演している9人組グループ・Snow Manの佐久間大介（33）とのオフショットを公開した。【写真】「可愛くイケ散らかしてる」NCT・YUTA（中本悠太）＆Snow Man佐久間大介の映画『スペシャルズ』オフショットYUTAは「オフショット」という言葉とともに、「#スペシャルズ」「#ダイヤと桐