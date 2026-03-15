G大阪は15日、吹田市内で非公開練習を行った。次戦は中3日でアウェー4連戦の3試合目となるリーグ神戸戦（18日）。DF初瀬亮は「凄くお世話になったクラブ。ノエビアスタジアムで対戦できるのは楽しみでしかない」と24年まで6年間在籍した古巣との初対戦を待ち望んだ。ミヒャエル・スキッベ監督が今季就任したとはいえ、当然、相手のストロングは熟知している。対角へのロングボールは減ったが「前線には得点が取れる選手がいる