［東日本大震災］東京電力福島第一原子力発電所（福島県）の廃炉作業では、先端技術の導入が図られ、作業の加速化や円滑化が期待される。２０５１年の廃炉完了に向けた最難関の工程は、溶融燃料（デブリ）の取り出しだ。新年度はデブリ回収装置「ロボットアーム」の初投入など、安全な廃炉に向けた新技術の活用が進む。蛇腹状に伸縮、四方へ駆動デブリ取り出しの新たな「切り札」として期待されるのが、遠隔操作で動くロボット