【モデルプレス＝2026/03/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月13日、自身のInstagramを更新。ミニボトムの私服姿を公開した。【写真】指原プロデュース27歳美女「お人形さんみたい」“超ミニ丈”私服姿◆大谷映美里、ミニボトム×透けニーハイソックスの私服ショット公開大谷は「私服！可愛いでしょ 久しぶりにハーフツインしてもらった日」とコメントし、夜の街頭での私服ショットを公開。ハーフ