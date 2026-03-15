就職活動では、企業とのやり取りの多くがオンラインシステムで管理されている。リクルート就職みらい研究所が2025年2月20日に発表した「就職白書2025」によると、2025年卒採用の面接開始時期として、Web面接を行った企業は「卒業年次前年2月までの累計」で49.2％となるなど（回収社数は1510社で、回収率31.0％）、面接開始時期の早期化、そしてオンラインでの選考プロセスが定着しつつある傾向がみられるという。このようなデジタ