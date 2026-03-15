◆オープン戦ヤクルト３―３オリックス（１５日・神宮）ヤクルト・高梨裕稔投手がオープン戦３度目の先発に臨み、４回⅔を投げて被安打３、６奪三振、２四球、無失点にまとめた。最速１４９キロの威力のある速球を軸にフォークボール、スライダーを決め球に６三振を奪ったが、９０球を要した点に「カウントを悪くするところがすごく多く、変化球でストライクを取れない場面も前半結構あった。球数が増えてしまった要因