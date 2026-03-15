日本女子プロゴルフツアーの２００８年賞金女王で１１年に引退した古閑美保さんがテレビ朝日「バラバラ大作戦『オフレコスポーツ』」（金曜・深夜２時４３分）に出演。お金事情について激白した。古閑さんは、女子プロゴルファーは「年間１億円くらい収入がないと厳しい」と告白。理由として「ゴルフって特殊で、全部経費って自分持ちなんですよ」と話し、人件費や移動費、施設費までも自分持ちだと明かした。古閑さんは諸々