◆オープン戦中日４―０楽天（１５日・バンテリンドーム）中日は１５日、育成の牧野憲伸投手（オイシックス）を支配下登録することを発表した。近く、会見を行う予定。牧野は、オイシックスから２５年の育成ドラフト１位で入団。キャンプを１軍でスタートさせると、オープン戦ではここまで中継ぎとして４試合、計４イニングに登板して防御率２・２５をマークしている。この日は、４番手で８回に登板。打者３人を１安打無失