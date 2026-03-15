◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人の田中瑛斗投手が、８―１の８回無死一塁から４番手で登板。２４年まで在籍した古巣・日本ハムを相手に、わずか７球の１回完全投球を披露した。昨季日本ハムを自由契約となり、今季から新加入した北浦竜次投手が８回から３番手で登板するも、先頭の西川に左前打を許して４球で降板。無死一塁から田中瑛がマウンドに上がると、常谷を三ゴロ併殺打に仕留めて２アウ