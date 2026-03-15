【新華社フフホト3月15日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗に位置する烏梁素海（ウランスハイ）ではこのところ、湖面の氷雪が解け、多くの渡り鳥が飛来している。同自治区はここ数年、烏梁素海流域で山や湖沼、草原、砂地などの総合管理に取り組み、「塞外（万里の長城以北）の真珠」と呼ばれるこの地を渡り鳥の楽園に変えた。（記者/李雲平）