3月場所初日、一山本と阿武剋の勝負は見る者の背筋に冷気を走らせた。立ち合い、鋭く当たった一山本の頭が阿武剋のアゴに当たった。続いてもう一度、一山本の頭が阿武剋の額に当たる。直後、阿武剋は膝から崩れ、尻もちをつくように倒れた。ビデオを見るとその詳細がすぐわかる。ところが、土俵下の勝負審判も、別室で動画を注視しているはずの親方衆もただ成り行きを見守るだけで、緊急的な対応は一切しなかった。やや間が