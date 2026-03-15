好感度の高さやイメージの良し悪しを何より気にするのが芸能界。2月下旬に発表された「理想の上司」アンケートと「好きな司会者ランキング」で生じた“異変”が話題だ。＊＊＊【写真を見る】9年連続で1位だった「麒麟・川島に敗れた男」とは？業界屈指の安定感スポーツ紙デスクが言う。「朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系）でMCを務める、お笑いコンビ麒麟の川島明（47）が、その両方で1位になったのです」「理想の上司