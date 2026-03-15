◇女子アジア杯準々決勝日本7―0フィリピン（2026年3月15日オーストラリア・シドニー）来年の女子W杯予選を兼ねるアジア杯に臨んでいる世界ランク8位の女子日本代表「なでしこジャパン」は15日、準々決勝で同41位のフィリピンを7―0で下し、準決勝進出とともに10大会連続10回目のW杯出場を決めた。5バックで守備を固めたフィリピンを攻めあぐねたが、前半終了間際にセットプレーから2得点。後半はゴールラッシュで力の差