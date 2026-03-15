◇女子ゴルフツアー台湾ホンハイ・レディース最終日（2026年3月15日台湾オリエントG＆CC＝6720ヤード、パー72）4位から出た昨季年間女王・佐久間朱莉（23＝大東建託）は71で回り通算1オーバーで2位に入った。スタート時点でトップと4打差も「伸ばせばチャンスはある」と逆転を目指した。しかし前半でスコアを1つ落とし菅との差は広がった。後半もチャンスを生かせず徐々に優勝は遠ざかった。それでも気持ちを切ら