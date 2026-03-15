東京・池袋で開催中の「東京アニメアワードフェスティバル2026」で15日、アニメ功労部門の顕彰を記念した特別上映として、劇場アニメ『ヴイナス戦記』のトークショーが行われ、原作・監督・キャラクターデザインを手がけた安彦良和（78）が登壇した。【画像】「東京アニメアワードフェスティバル2026」アニメ功労部門顕彰者同作は1989年に公開された後、約30年にわたり上映の機会がほとんどなく、“幻の作品”とも呼ばれてきた