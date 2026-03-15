◇大相撲春場所8日目（2026年3月15日エディオンアリーナ大阪）人気業師で大阪府寝屋川市出身の東前頭8枚目・宇良（33＝木瀬部屋）は西10枚目の狼雅（27＝二子山部屋）を逆転の下手投げで下し、4勝4敗の五分に戻した。立ち合いで踏み込まれたものの、低い体勢を保って右四つで組み止めた。反時計回りに回り込んで相手の圧力を巧みに逃がしながら右で下手をつかんだ。土俵際で反り技のように体を反らせ、相手の圧力を利用し