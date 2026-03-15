【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１４日、米ＮＢＣニュースのインタビューで、現段階でのイランとの停戦合意を否定した。「イランは取引したがっているが、条件が十分ではないので、私は合意したくない」と述べた。停戦の条件について「非常に確固たるもの」でなければならないと語ったが、具体的な内容については明らかにしなかった。イランが封鎖を試みるホルムズ海峡への艦船派遣を巡っては、具体的な国名