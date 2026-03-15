アビスパ福岡は３月15日、J１百年構想リーグ第６節でV・ファーレン長崎と敵地で対戦した。開幕節のファジアーノ岡山戦（１−１、PK６−５）以降、黒星が続く福岡。悪い流れを断ち切るためにも、九州ダービーとなる長崎戦はぜひとも勝利したい一戦だった。しかし、スコアレスで迎えた76分にPKを献上。チアゴ・サンタナに決められ、先制を許すと、その後の反撃も及ばず、０−１で敗れた。痛すぎる５連敗。特別大会で大苦戦を強