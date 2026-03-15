滅多に見られない、世にも奇妙な決勝点だ。現地３月14日に開催されたプレミアリーグ第30節で、三笘薫が所属するブライトンは、サンダーランドと敵地で対戦。ファビアン・ヒュルツェラー監督から「それほど酷い状態ではない。CTスキャンでは損傷は見られず、あとは痛みに耐えられるかどうかだ」と評されていた三笘はベンチ外となったなか、１−０で接戦を制した。この一戦で唯一生まれたゴールが大きな注目を集めている。58