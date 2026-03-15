力の差を見せつけた。オーストラリアで開催中の女子アジアカップ。日本は準々決勝でフィリピンと対戦。古賀塔子の２ゴール、田中美南、千葉玲海菜、松窪真心、谷川萌々子、植木理子も得点し、７−０の完勝を収めた。攻めあぐねる時間帯もあったが、焦れずに攻撃を繰り出し、７つのゴールを奪ってみせた。試合後のフラッシュインタビューで、キャプテンの長谷川唯は次のように振り返る。「前半は、予選と同じように難しい戦い