今週の日経225先物（6月限）は引き続きボラティリティ（変動幅）の大きい相場展開が続きそうだ。中東情勢を巡る不透明感は根強く、原油価格の高止まりがリスク回避の姿勢を強めやすい。また、今週は中銀ウィークに入ることで、注目イベントを消化しつつその結果に一喜一憂することになろう。 先週の日経225先物は、週末に3月限の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えていたことによる需給要因