◇プロ野球 オープン戦 巨人 8-1 日本ハム(15日、東京ドーム)巨人は今季オープン戦最多得点で快勝しました。前日の同一カードでは1-8で敗戦していた巨人。この日の先発マウンドには則本昂大投手が上がりました。本拠地・東京ドームデビューを迎えた則本投手は、初回から3回まで毎回複数安打を許すも要所を締めるピッチング。毎回奪三振を記録し、5回84球を投げ7被安打、6奪三振、1四球、無失点と試合を作りました。打線は3回、オー