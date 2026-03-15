◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)日本代表・侍ジャパンが準々決勝でベネズエラに敗戦。井端弘和監督が試合後、大谷翔平選手の起用について説明しました。この日の大谷選手は1点を追う初回、スアレス投手のスライダーをライトスタンドへ運び同点ソロホームランを放ちます。3回、ランナー2塁のチャンスでは申告敬遠で勝負を避けられ、4回の第3打席と7回の第4打席では三