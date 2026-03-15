◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第6節福島―岐阜（2026年3月15日岐阜メモリアルセンター長良川競技場）J3福島は15日、アウェーでJ3岐阜戦に臨む。試合に先立ってベンチ入りメンバーが発表され、今季から加入したFW三浦知良（59）が3試合連続となるベンチ入りを果たした。出場すれば自身が前節に塗り替えたJ最年長出場記録を59歳17日に更新する。2月7日の開幕戦ではスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは2017年以来9年