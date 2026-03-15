クボタスピアーズ大阪とレーヴィス栃木がV.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のプレーオフ進出を決めた。 クボタは14日（土）に行われたきんでんトリニティーブリッツとのホーム戦にセットカウント3-1で勝利。レギュラーシーズン（RS）の戦績を21勝6敗とした。この結果をもってクボタの西地区2位以上が確定し、プレーオフ進出が決定した。 一方のR栃木は15日（日）に開催