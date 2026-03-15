俳優の池内博之（49）が15日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演し、意外な一面を明かした。モデルとして活動した後に俳優業にも活躍の幅を広げ、1997年には「ドリーム・スタジアム」で映画初出演。幽霊役でセリフはなかったが「初めての映画だったから緊張しちゃって（カメラが）回った瞬間に戻しちゃって。あまりの緊張で…幽霊でただ立ってるだけなんだけど」と緊張のため