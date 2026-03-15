80年以上も前、アメリカとの無謀な戦争に突き進んだ日本。なぜ立ち止まれず、膨大な犠牲を出してしまったのでしょうか。昭和天皇の貴重な肉声を記した史料から浮かぶのは、陸軍の独断専行を止められなかった後悔。現代の私たちにも問い掛けています。■元宮内庁長官のメモ、7年前に公開昭和天皇の考えを示す、貴重な記録が残されている「拝謁記」（1949年〜1953年）。戦後、初代・宮内庁長官の田島道治が昭和天皇に面会した際にし