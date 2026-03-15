中日は15日、育成ドラフト1位の牧野憲伸投手（26）を支配下登録することを決めた。牧野はここまでオープン戦4試合に登板して4回1失点、防御率2・25だった。近く会見を開く。朝田球団本部長は「彼は支配下登録を目指して地道に取り組んできた。中継ぎの事情もありますし、後はケガなくやってもらえたら」と期待を寄せた。