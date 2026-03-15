WBC準々決勝のPV会場で、日本がベネズエラに敗れてぼうぜんとする人たち＝15日午後、東京都墨田区ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇の夢が終わった。国内各地で開かれた15日のパブリックビューイング（PV）は、大谷翔平の先頭打者本塁打などで盛り上がったものの、準々決勝敗退が決まると会場にため息が広がった。「必ず雪辱を」。ファンは次回の巻き返しに期待した。大谷の地元、岩手県奥州市のPVには200人以上