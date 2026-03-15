◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 イタリア8-6プエルトリコ(現地14日、アメリカ/ヒューストン）1次ラウンド首位通過のイタリアがプエルトリコに勝利。2017年のオランダ以来のヨーロッパ勢によるベスト4進出を決めました。初回に1点を先制された直後、2つのフォアボールから4番・パスカンティーノ選手のヒットで同点。さらにキャンゾーン選手、カグリオーン選手も続くなど4点を奪い逆転します。4回には3連続フォアボール