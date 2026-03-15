「旅がらす本舗清月堂」の糸井義一社長＝2026年1月、群馬県高崎市群馬県高崎市の菓子製造販売「旅がらす本舗清月堂」の糸井義一社長（74）は、県警で刑事部長などを務めた異色の経歴の持ち主だ。退職後、警察での経験を生かしたいと民間企業に転身。創業約100年の老舗の経営立て直しを担い「第二の仕事でも成果を発揮できる姿を見せたい」と力を注いでいる。（共同通信＝勝田涼斗）前橋市出身。高校卒業後の1970年、「好きな柔