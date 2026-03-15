自民党の元衆議院議員・宮崎謙介氏が15日のABEMA的ニュースショーに出演した際に、仕事はできるが不機嫌に見える政治家TOP5を挙げた。【映像】不機嫌な政治家TOP5（顔写真付き）番組ではこの日、2025年12月に警視庁の警視正が「フキハラ（不機嫌ハラスメント）」で警務部長注意の処分を受けていたことを取り上げた。そこから「不機嫌そうに見える政治家」についてトークを展開。「政治家って不機嫌そうな顔をされている印象