野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日（日本時間１５日）、日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドＣ組１位）対ベネズエラ（Ｄ組２位）の準々決勝が米フロリダ州マイアミで行われた。侍ジャパンは５−８で敗れてベスト４を逃し、前回大会に続く連覇はならなかった。１次ラウンドで好投を見せてきた種市にとって、悔いの残るマウンドとなった。七回を３人で仕留め、八回も続投。無死二塁のピンチで、二塁