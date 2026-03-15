堂本光一さん（47）とYouTuberのHIKAKINさん（36）が、15日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演。堂本さんが後輩・SixTONESとともにバトルゲームやリズムゲームに挑みました。番組オープニングでセンター階段から登場した堂本さんは「さっそく落ちようかと思った」と、主演ミュージカルの代名詞“階段落ち”に絡めて笑いを誘い、スタジオは和やかなムードになります。SixTONESにとっては、大先輩となる堂本さんですが、メンバー