ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表は、日本時間15日にマイアミで準々決勝に臨み、5-8でベネズエラに敗れた。試合後、大谷翔平選手が報道陣の取材に応じた。やりとりは以下の通り。Ｑ. 試合を終えて、今の思いは？「本当に悔しいですね。本当に強かったですし。自分たちの持っているものを出しながらも、力で最後は押し切られたという印象かなと思います」Q. 今日の試合を振り返ってまずベネズエラに先制されて